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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о Латышонке в «Зените»: «Это усиление, вратарская линия укомплектована. Он перспективнее Лунева, а опыт — дело наживное» 

«Cчитаю, «Зенит» сделал хорошее приобретение, пригласив вратаря «Балтики» Латышонка. Евгений здорово себя зарекомендовал в минувшем сезоне, играл и ярко, и довольно эффективно.

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