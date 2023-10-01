Названа неожиданная причина роста популярности «механики» у автомобилистов

В последние годы автомобилисты все чаще стали приобретать машины с механической коробкой передач. Если в 2021 году на долю проданных авто с МКПП приходился всего 1% от продаж, то в 2023-м этот показатель вырос до 1,7%.
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