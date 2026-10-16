Новые взрывы прозвучали в Ровно и Луцке на северо-западе Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Агроэксперт Берез...
- В Казани задержал...
- АМ Экономист рассчит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым