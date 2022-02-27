Медвежий угол

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Историк спецслужб Колпакиди о военной спецоперации в Донбассе: у нас такие же олигархи у власти

Историк спецслужб Колпакиди о военной спецоперации в Донбассе: у нас такие же олигархи у власти

Известный российский писатель и историк спецслужб Александр Иванович Колпакиди высказал своё мнение о военной спецоперации России в Донбассе и что всё это может означать.

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