Президент России Владимир Путин назначил новых членов правительства. Вице-премьерами стали Андрей Никитин, Ирина Окладникова, Антон Силуанов и Олег Кожемяко.
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