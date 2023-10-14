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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич может попросить «Реал» продать его в январе – это будет зависеть от игрового времени хавбека между паузами на матчи сборных. Клубы МЛС следят за ситуацией (Relevo)

Модрич может попросить «Реал» продать его в январе – это будет зависеть от игрового времени хавбека между паузами на матчи сборных. Клубы МЛС следят за ситуацией (Relevo)

В текущем сезоне 37-летний футболист вышел в стартовом составе мадридской команды всего 4 раза. В 66% случаев он начинал матчи на скамейке запасных.

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