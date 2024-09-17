«Угрожал статьями»: что известно о мошеннической схеме Пашаева

К скандально известному Эльману Пашаеву возникли вопросы у следствия в связи с семьей Блиновских. Юрист, подозреваемый в мошенничестве, шесть раз был лишен статуса адвоката, и пять раз восстанавливал его в разных регионах.
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