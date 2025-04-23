КСП выявила нарушения при исполнении бюджета на сумму свыше 1,7 млрд рублей

В 2024 году Контрольно-счетная палата Забайкальского края зафиксировала наиболее крупные нарушения при исполнении краевого бюджета на сумму более 1,7 миллиарда рублей, что составляет более половины от общего объема выявленного.
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