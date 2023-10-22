За переселение в Кузбасс из другого региона власти заплатят 200 тысяч рублей

Финансовую помощь получат безработные, переезжающие по программе службы занятости.В Кузбассе с апреля 2023 года действует новая финансовая мера поддержки, которая предполагает единовременную выплату в размере 200ь тысяч рублей.
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