Куда пропала Дина Гарипова: Триумф на "Голосе", интриги на "Евровидении", игнор от шоубиза

Куда пропала певица Дина Гарипова? Талантливая исполнительница покорила зрителей на шоу "Голос", и достойно, несмотря на интриги, выступила на "Евровидении" - но артистку откровенно игнорирует отечественный шоубиз.
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