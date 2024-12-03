Куда пропала Дина Гарипова: Триумф на "Голосе", интриги на "Евровидении", игнор от шоубиза

У нее сильный голос👍она умеет петь, не то что стадо из шоу бизнеса! Она порядочный человек, таким не место в грязном шоу бизнесе! СЧАСТЬЯ и УДАЧИ Дине🙏🌹

ВБ

Влад Бонд

Да все просто в этом диком капитализме- нет бабла, то тебя нигде не покажут и талант твой закопают. А бездарные блохеры будут рулить на зомбоящике.