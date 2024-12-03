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Куда пропала Дина Гарипова: Триумф на "Голосе", интриги на "Евровидении", игнор от шоубиза

Куда пропала Дина Гарипова: Триумф на "Голосе", интриги на "Евровидении", игнор от шоубиза

Куда пропала певица Дина Гарипова? Талантливая исполнительница покорила зрителей на шоу "Голос", и достойно, несмотря на интриги, выступила на "Евровидении" - но артистку откровенно игнорирует отечественный шоубиз.

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Комментарии
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Амара Карпова
У нее сильный голос👍она умеет петь, не то что стадо из шоу бизнеса! Она порядочный человек, таким не место в грязном шоу бизнесе! СЧАСТЬЯ и УДАЧИ Дине🙏🌹
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17 час.
ВБ
Влад Бонд
Да все просто в этом диком капитализме- нет бабла, то тебя нигде не покажут и талант твой закопают. А бездарные блохеры будут рулить на зомбоящике.
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16 час.

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