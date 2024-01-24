В России собрались ужесточить требования к активам квалифицированных инвесторов

Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 1 января 2025 года будет повышен вдвое с нынешних шести миллионов рублей, а к 1 января 2026 года достигнет 24 миллионов, следует из проекта указания Банка России, опубликованного на сайте регулятора.
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