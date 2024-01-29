Москалькова прокомментировала казнь заключенного азотом в США

Омбудсмен Москалькова: казнь заключенного азотом в США — узаконенное варварство Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала первую в истории США казнь человека с помощью азота.
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