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Москалькова прокомментировала казнь заключенного азотом в США

Москалькова прокомментировала казнь заключенного азотом в США

Омбудсмен Москалькова: казнь заключенного азотом в США — узаконенное варварство Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала первую в истории США казнь человека с помощью азота.

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