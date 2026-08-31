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Депутат призвал отучать россиян от использования VPN

Депутат призвал отучать россиян от использования VPN

По словам главы комитета ГД по информполитике, постоянное использование сервисов для обхода блокировок может завести гражданина на опасные ресурсы, от которых государство пытается их оградить.

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