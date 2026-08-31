Депутат призвал отучать россиян от использования VPN

По словам главы комитета ГД по информполитике, постоянное использование сервисов для обхода блокировок может завести гражданина на опасные ресурсы, от которых государство пытается их оградить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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