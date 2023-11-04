Не менее 128 человек погибли при землетрясении на границе Индии и Непала

В эпицентре землетрясения магнитуда составила 6 баллов, толчки ощущались в столице Индии.В пятницу, 3 ноября, землетрясение магнитудой 6 баллов унесло жизни не менее 128 человек на границе Индии и Непала.
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