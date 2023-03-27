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Уход за лицом и телом без воды

Уход за лицом и телом без воды

Очищение – обязательный этап регулярного ухода за собой и поддержания личной гигиены. Утром вы смываете с кожи частички пыли и клетки эпителия, скопившиеся на ней за ночь, а вечером очищаете кожу от макияжа и загрязнений, полученных за день.

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