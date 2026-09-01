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Регионы России

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Фатих Текке покинул пост главного тренера «Трабзонспора»

Фатих Текке покинул пост главного тренера «Трабзонспора»

Фатих Текке, воспитанник «Трабзонспора» и бывший игрок клуба в период с 1994 по 2000 и с 2003 по 2006 годы, возглавлял команду с марта 2025 года.

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