Смарт-часы Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления поступили в продажу в РоссииВ России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления (АД), а также поддержкой мониторинга важнейших показателей здоровья и физической активности.
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