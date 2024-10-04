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Смарт-часы Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления поступили в...

Смарт-часы Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления поступили в...

Смарт-часы Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления поступили в продажу в РоссииВ России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления (АД), а также поддержкой мониторинга важнейших показателей здоровья и физической активности.

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