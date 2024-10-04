Смарт-часы Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления поступили в продажу в РоссииВ России стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch D2 с функцией измерения артериального давления (АД), а также поддержкой мониторинга важнейших показателей здоровья и физической активности.