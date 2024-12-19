Конфликта на Украине можно было избежать, учтя Запад интересы России. Об этом в интервью ZDF заявила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, информирует РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии