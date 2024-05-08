Квартальный прогноз GlobalFoundries подтвердил тенденцию к росту спроса на чипы По...

Квартальный прогноз GlobalFoundries подтвердил тенденцию к росту спроса на чипыПомимо поставщиков основных комплектующих для ПК и серверного оборудования, в эти дни свои квартальные отчёты опубликовали и компании, работающие с более широким кругом потребителей чипов.