Квартальный прогноз GlobalFoundries подтвердил тенденцию к росту спроса на чипы По...

Квартальный прогноз GlobalFoundries подтвердил тенденцию к росту спроса на чипыПомимо поставщиков основных комплектующих для ПК и серверного оборудования, в эти дни свои квартальные отчёты опубликовали и компании, работающие с более широким кругом потребителей чипов.
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