Страна и люди

9 686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Виленский
    Запад нужно уничтожить раньше, чем они попытаются сделать это с нами. 41-й год не должен повториться.Коллектив самоуби...
  • Оксана Боева
    В самую точку!А место для бл***...
  • Уфимцев я
    Ах да, аммиакопровод... Война войной, а бизнес - превыше всего! Вот же , бляха муха, что за государство мы построили?...Эколог РУДН Курба...

Кучно пошло. А когда их начнут бить?

Кучно пошло. А когда их начнут бить?

Интересные дела начали происходить на суверенных просторах нашей грешной планеты. Обобщить поступающую информацию пока не представляется возможным, потому как многое происходит в тени, да и большинство задействованных имён никому ничего не скажут.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх