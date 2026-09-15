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Царьград

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Маришка Харгитей открыла церемонию «Эмми» музыкальным номером

Маришка Харгитей открыла церемонию «Эмми» музыкальным номером

В Лос-Анджелесе стартовала 78-я церемония вручения премии «Эмми». Ведущей стала актриса Маришка Харгитей, открывшая шоу своим музыкальным номером на мотив популярной песни, изменив припев на «I love TV screens».

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