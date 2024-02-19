В КУЗЬМИНОВА СТРЕЛЯЛИ 12 РАЗ, ДОБИЛИ МАШИНОЙ: ПУЛЯ НАШЛА ПРЕДАТЕЛЯ В ИСПАНИИ?

Отложенная ликвидация? Предатель России Кузьминов найден мёртвым в Испании, протекция Киева не помогла Фото: скриншот YouTube-канала "ТСН" Автор: Александр Иващенко В Испании, предположительно, найден мёртвым Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолёт, сообщают СМИ.
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