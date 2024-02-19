Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 691 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Особенно учитывая в чьих руках наши СМИ. Что нам пытаются показывать и что писать пытаются. Сейчас притихли, испугали...Вопрос об увольне...
  • Анатолий Страшко
    На Первом ведь и Толя и Кирилл работают в шоу. Каждый день. И они топят за СВО. И Бутина и внук Молотова. Всё это хор...Вопрос об увольне...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Эрнст мне тоже давно не нравится. Но "скомканную новостную повестку" поддержать не могу. А "Время покажет"?! А "Больш...Вопрос об увольне...

В КУЗЬМИНОВА СТРЕЛЯЛИ 12 РАЗ, ДОБИЛИ МАШИНОЙ: ПУЛЯ НАШЛА ПРЕДАТЕЛЯ В ИСПАНИИ?

В КУЗЬМИНОВА СТРЕЛЯЛИ 12 РАЗ, ДОБИЛИ МАШИНОЙ: ПУЛЯ НАШЛА ПРЕДАТЕЛЯ В ИСПАНИИ?

Отложенная ликвидация? Предатель России Кузьминов найден мёртвым в Испании, протекция Киева не помогла Фото: скриншот YouTube-канала "ТСН" Автор: Александр Иващенко В Испании, предположительно, найден мёртвым Максим Кузьминов, угнавший российский военный вертолёт, сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх