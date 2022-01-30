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Трамп заявил о «слабости» Байдена, которая ведет к третьей мировой войне

Трамп заявил о «слабости» Байдена, которая ведет к третьей мировой войне

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что некомпетентная политика и слабость нынешнего американского лидера Джо Байдена может привести к началу третьей мировой войны.

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