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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин в матче с «Ютой»: передача, 3 броска, 2 хита, 2 блока и «+3» за 21:05. У него 4+2 в последних 5 играх

Форвард «Колорадо» ассистировал Арттури Лехконену при победной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом из Солт-Лейк-Сити (4:1).

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