Москвичи выберут лучшую свадебную фотографию, сделанную на Северном речном вокзале

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за победителя фотоконкурса «Дарим счастье». Москвичам предстоит выбрать лучшую фотографию молодоженов, сделанную на Северном речном вокзале — одной из самых романтичных площадок для выездных регистраций брака в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья».
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