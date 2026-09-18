Москвичи выберут лучшую свадебную фотографию, сделанную на Северном речном вокзале

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за победителя фотоконкурса «Дарим счастье». Москвичам предстоит выбрать лучшую фотографию молодоженов, сделанную на Северном речном вокзале — одной из самых романтичных площадок для выездных регистраций брака в рамках проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья».