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В Курской области к уничтожению врага приступили «музыканты», «Пятнашка» и группа «Аида»

В Курской области к уничтожению врага приступили «музыканты», «Пятнашка» и группа «Аида»

8 августа к боевым действиям в Курской области подключились ветераны-"музыканты" из бывшего 1-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер", группа "Аида" (где, собственно, тоже преобладают вагнера) из СпН "Ахмат" и бойцы интербригады "Пятнашка", также известной как "Дикая дивизия Донбасса".

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Комментарии
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Татьяна Собколова
👍👍👍
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17 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
БРАТЬЯ!!! Дай Вам небо УДАЧИ!!! ВСЕМ, И КАЖДОМУ В ОТДЕЛЬНОСТИ! А &quot;обменный фонд&quot;...на Курской земле , из пришедших голодранцев - одни гадюки, фонда - нет. Всех - к бандере!
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17 час.
Семен Демин
Теперь у России есть юридическое право присоединить к РФ еще одну область.
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16 час.

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