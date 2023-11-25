5 декабря в Гусь-Хрустальном откроется выставка ёлочных игрушек советской эпохи

В Гусь-хрустальном можно будет увидеть новогодние украшения 1930-х годов.С 5 декабря по 21 января следующего года в Гусь-Хрустальном в Музее хрусталя имени Мальцовых будет проходить выставка ёлочных игрушек советского времени.