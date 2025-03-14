Как России стать лидером в сфере ИИ, обсудили в Госдуме

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Круглый стол по искусственному интеллекту прошел в Госдуме. Фракция «Новые люди» обсуждала с представителями бизнесами, министерств и ведомств, какие шаги нужно предпринять, чтобы Россия достигла лидерства в сфере ИИ.
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