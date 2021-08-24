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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Количество проданных домов в Великобритании сократилось более чем вдвое в июле - Reuters

Официальные данные показали, что количество проданных домов в Великобритании сократилось более чем вдвое в прошлом месяце после сокращения налоговых льгот, призванных стимулировать покупки жилья во врОфициальные данные показали, что количество проданных домов в Великобритании сократилось более чем вдвое в прошлом месяце после сокращения налоговых льгот, призванных стимулировать покупки жилья во время кризиса, вызванного коронавирусом, сообщает Reuters.

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