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Российские звезды массово отказываются выступать вместе с SHAMAN

Российские звезды массово отказываются выступать вместе с SHAMAN

Любимец публики Ярослав Дронов, или SHAMAN, сейчас невероятно востребованный артист. Его патриотические песни трогают людей за душу и их знает чуть ли не каждый россиянин.

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Комментарии
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ВН
Виктор Не
Киселева жаба душит. А потому что &quot;земляне&quot; - прошлый век. И от них уже никаких шлягеров не ждут и вспоминают, скорее всего, по двум песням: &quot; Трава у дома&quot; и &quot; каскадëры&quot;. А Вы все, чей продукт? Кóсите под Запад, под  ГЕЙропу. Вспомните, лет сорок назад на кого хотели быть похожими, у кого сдирают манеру игры, сольные партии? Так что чья бы корова мычала, а Вашей лучше помолчать!!!
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7 час.
Zoia Goldshtab
Ну и злыдень.... ушедший не во время всегда завидует молодым талантам.....
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5 час.

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