Любимец публики Ярослав Дронов, или SHAMAN, сейчас невероятно востребованный артист. Его патриотические песни трогают людей за душу и их знает чуть ли не каждый россиянин.
Российские звезды массово отказываются выступать вместе с SHAMAN
Комментарии
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ВН
Виктор Не
Киселева жаба душит. А потому что "земляне" - прошлый век. И от них уже никаких шлягеров не ждут и вспоминают, скорее всего, по двум песням: " Трава у дома" и " каскадëры". А Вы все, чей продукт? Кóсите под Запад, под ГЕЙропу. Вспомните, лет сорок назад на кого хотели быть похожими, у кого сдирают манеру игры, сольные партии? Так что чья бы корова мычала, а Вашей лучше помолчать!!!
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7 час.
Zoia Goldshtab
Ну и злыдень.... ушедший не во время всегда завидует молодым талантам.....
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5 час.
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