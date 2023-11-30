Российские звезды массово отказываются выступать вместе с SHAMAN

ВН

Виктор Не

Киселева жаба душит. А потому что "земляне" - прошлый век. И от них уже никаких шлягеров не ждут и вспоминают, скорее всего, по двум песням: " Трава у дома" и " каскадëры". А Вы все, чей продукт? Кóсите под Запад, под ГЕЙропу. Вспомните, лет сорок назад на кого хотели быть похожими, у кого сдирают манеру игры, сольные партии? Так что чья бы корова мычала, а Вашей лучше помолчать!!!