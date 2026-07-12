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FiNE NEWS

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Мадонна сравнялась с Элвисом Пресли по числу альбомов №1 в британском чарте

Американская певица Мадонна достигла очередного рекорда в Великобритании: её новый альбом Confessions II возглавил главный чарты альбомов, сравняв её по числу альбомов, занявших первую строчку UK Official Albums Chart, с Элвисом Пресли.

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