Мадонна сравнялась с Элвисом Пресли по числу альбомов №1 в британском чарте

Американская певица Мадонна достигла очередного рекорда в Великобритании: её новый альбом Confessions II возглавил главный чарты альбомов, сравняв её по числу альбомов, занявших первую строчку UK Official Albums Chart, с Элвисом Пресли.
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