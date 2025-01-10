Южная Корея начала серийное производство вертолётов LAH-1 Miron Церемония передачи первых вертолётов LAH-1 заказчику, 26 декабря 2024 г.
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Южная Корея начала серийное производство вертолётов LAH-1 Miron Церемония передачи первых вертолётов LAH-1 заказчику, 26 декабря 2024 г.
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