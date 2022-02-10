В Калининградской области два адвоката и местный житель обвиняются в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении 61-летней адвоката одной из Московских специализированных коллегий адвокатов, 52-летней адвоката одного из филиалов Калининградской областной коллегии адвокатов и 48-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.