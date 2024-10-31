Дети из многодетных семей от 18 до 23 лет, учащиеся очно, смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Петербурга

Беглов подписал соответствующее постановление Дети из многодетных семей до 18 лет, независимо от прохождения ими обучения, а также совершеннолетние дети многодетных родителей в возрасте до 23 лет, которые учатся очно в образовательных организациях, теперь бесплатно могут пользоваться общественным транспортом Северной столицы.