Суд в Москве перенес заседание по искам Долиной и покупательницы ее квартиры

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Хамовнический суд Москвы перенес заседание по встречным искам народной артистки России Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье в связи с тем, что певица не явилась на слушание, сообщил корреспондент "Известий".