Новинки для детей: Molang, «Сонные сказки» и праздничная коллекция Choupette

Что нового появилось для детей? Во «Вкусно — и точка» выпустили коллекцию Molang, BertToys — говорящую книгу с историями перед сном, Choupette показал праздничные образы для детей и их питомцев, а BIODERMA пополнила детскую линейку новым кремом.