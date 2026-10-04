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Новинки для детей: Molang, «Сонные сказки» и праздничная коллекция Choupette

Что нового появилось для детей? Во «Вкусно — и точка» выпустили коллекцию Molang, BertToys — говорящую книгу с историями перед сном, Choupette показал праздничные образы для детей и их питомцев, а BIODERMA пополнила детскую линейку новым кремом.

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