В Нижнем Тагиле мужчина разбил головой стекло СК из-за старых обид

22 июля мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района Нижнего Тагила вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера к местному жителю, совершившему акт вандализма.
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