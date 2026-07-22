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Царьград

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В Нижнем Тагиле мужчина разбил головой стекло СК из-за старых обид

В Нижнем Тагиле мужчина разбил головой стекло СК из-за старых обид

22 июля мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района Нижнего Тагила вынес постановление о применении принудительной меры медицинского характера к местному жителю, совершившему акт вандализма.

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