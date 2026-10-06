AFP: Супруге Мадуро нужна операция на сердце в США

Супруга Николаса Мадуро, Силия Флорес, нуждается в операции на сердце. В США, где она находится под стражей, нет условий для восстановления.
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