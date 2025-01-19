Босс Ford пообещал превратить марку во внедорожный аналог Porsche

В беседе с журналистами на автосалоне в Детройте Джим Фарли анонсировал расширение гаммы вездеходов. Топ-менеджер заявил об амбициях превратить Ford в «Porsche для бездорожья» и стать «внедорожным брендом №1 в мире».
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