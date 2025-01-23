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Секреты производства горгонзолы: традиции итальянских мастеров в создании легендарного голубого сыра

Секреты производства горгонзолы: традиции итальянских мастеров в создании легендарного голубого сыра

В холодных пещерах северной Италии природа и человек создали один из самых харизматичных сыров мира. Горгонзола — это не просто еда, а живое воплощение вековых традиций сыроделия, где каждая прожилка плесени рассказывает свою историю.

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