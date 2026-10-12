Трех учеников престижной школы заподозрили в сексуальном насилии

РЕН ТВ Прокуратура Швеции потребовала заключить под стражу трех учеников элитной школы. Об этом 11 октября сообщила шведская прокуратура.
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