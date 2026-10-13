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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Певец Burito о возможном гимне Единой лиги ВТБ: «Баскетбол тесно связан с хип-хопом, поэтому он должен быть в этом жанре»

Известный музыкант Burito стал гостем «МБА-Шоу» и рассказал, готов ли взяться за написание гимна для ПБК МБА или Единой лиги ВТБ.

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