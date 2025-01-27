У вас депрессия, но вы могли об этом не знать: основные признаки психологического расстройства

Все люди разные, поэтому и депрессия у них проявляется по-разному. Кому-то хочется закрыться в доме, укутаться одеялом и никого не видеть, а кто-то проявляет агрессию и раздражительность ко всем своим близким и знакомым.
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