Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 620 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Людей в России лечат омаровы...........Вместо лечения — ...
  • Сергей Андросов
    А кто хозяин этой бурды?Муж заболевшей бо...
  • Вера смелых
    А они точно русские?  Лично меня эти страдания как-то не колышут...  Это те, кто сдриснул с началом СВО, русские? Или...«Сразу после нача...

Пытается обобрать до нитки: почему дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила сестру в обмане

Пытается обобрать до нитки: почему дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила сестру в обмане

Дочери Василия Шукшина борются за права на произведения писателя. Почему Ольга утверждает, что Мария оставила их мать ни с чем и обманом уговорила переписать на себя ее долю наследства? Из-за чего сестры уже много лет не общаются друг с другом? И как очередной семейный скандал отразился на здоровье народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх