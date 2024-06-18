Пытается обобрать до нитки: почему дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила сестру в обмане

Дочери Василия Шукшина борются за права на произведения писателя. Почему Ольга утверждает, что Мария оставила их мать ни с чем и обманом уговорила переписать на себя ее долю наследства? Из-за чего сестры уже много лет не общаются друг с другом? И как очередной семейный скандал отразился на здоровье народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».