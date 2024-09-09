На Украине признали, что страну ждет тяжелая зима

Украину ожидает очень тяжелая зима. Такие выводы все чаще озвучивают местные эксперты. По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, самые большие проблемы ожидают Одессу, Киев и Харьков.
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