Сделки с криптовалютой хотят обложить НДФЛ

Если доход физлица превышает 2,4 млн рублей в год, НДФЛ составит 15%, для остальных — 13%. Как контролирующие органы смогут отслеживать эти сделки?Минфин подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о налогообложении физлиц при продаже криптовалют.