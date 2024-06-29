53-летняя Айсылу Чижевская призналась, что забеременела от мужа-сына, но потеряла ребенка

Айсылу Чижевская заявила о намерении развестись с сыном-мужем: Мы потеряли малыша В прошлом году стало известно, что родственница музыканта Рената Ибрагимова Айсылу Чижевская выходит замуж за своего сына, который был ранее ею усыновлен.