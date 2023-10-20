Расчет ЗРК "Бук" сбил Ми-8 ВСУ на купянском направлении

РИА Новости/Евгений Биятов Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» Западной группировки войск РФ сбил украинский Ми-8 на купянском направлении, сообщил в пятницу, 20 октября, РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
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