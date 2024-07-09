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Новости экономики России

1 подписчик

Перспектива “турецкого сценария” в России с инфляцией маловероятна

Как с такими ставками выполнить Указ президента о повышении капитализации фондового рынка? Придут новые компании, кто их будет покупать?В июле обсуждается уже не само повышение, оно как бы априори очевидно, а размер повышения.

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