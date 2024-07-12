Цена биткоина не соответствует данным об инфляции в США

Несмотря на благоприятные показатели инфляции, цена биткоина неожиданно упала. С падением инфляции и ослаблением рынка труда биткоин остается на уровне $57 200, вопреки предположениям о том, что он превысит $60 000.
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